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05.06.2025  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 5 червня

У Харкові ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Без опадів.

погода

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

5 червня очікується мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер змінних напрямків, 3 – 8 м/с.

Температура повітря вдень 24 – 26° тепла.

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Народні прикмети

  • якщо вранці трава пахне сильніше звичного – на дощ;
  • якщо вранці стелиться туман, буде негода;
  • теплий і ясний день — до великого урожаю;
  • вранці туман — в лісах буде багато грибів;
  • 5 червня вважався останнім днем, коли можна було сіяти огірки;
  • багато ґедзів цього дня – до хорошого урожаю огірків;
  • якщо вночі вдарять заморозки, ще 40 днів ранок буде холодним.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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