Прогноз погоди у Харкові на 5 червня

У Харкові ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
5 червня очікується мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер змінних напрямків, 3 – 8 м/с.
Температура повітря вдень 24 – 26° тепла.
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Складно буде зібратися, можливі суперечливі дії та апатія. Зате в непередбачуваних ситуаціях можна досягти успіху.
У Харкові ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Без опадів.
Сьогодні є привід висловити своє ставлення до природи, яку ми пристосували до себе.
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