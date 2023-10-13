    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Дві людини постраждали від вибуху мін на Харківщині: подробиці
13.10.2023  08:18   Рита Парфенова

Дві людини постраждали від вибуху мін на Харківщині: подробиці

Протягом доби 12 жОвтня у Харківській області сталося два випадки підриву цивільних осіб на вибухонебезпечних предметах.

міна пелюстка

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Так, 13 жовтня о 14:20 рятувальникам надійшла інформація про підрив людини на вибухонебезпечному предметі в селі Явірське по дорозі на село Вовчий Яр у Балаклійському районі. За попередніми даними, стався вибух ворожої протипіхотної міни ОЗМ-72. Постраждав директор одного з фермерських господарств, який був госпіталізований до лікарні.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Близько 14:30 у селі Рубіжне Чугуївського району стався вибух невідомого вибухонебезпечного предмету на приватному подвір'ї. В результаті вибуху постраждав чоловік, народжений у 1984 році, який отримав міно-вибухову травму правого передпліччя і плеча. Він самостійно звернувся до лікарні для надання медичної допомоги.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 12 по 13 жовтня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 50 оперативних виїздів.

Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  міна, харків, вибух, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
04.10 Надзвичайні події Вибух у полі: на Харківщини підірвався комбайн 04.10 Надзвичайні події Зниклий безвісти чоловік на Харківщині підірвався на міні окупантів 02.10 Надзвичайні події Поліція розслідує підрив комбайну на Харківщині (фото)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 