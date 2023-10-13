13.10.2023 08:18 Рита Парфенова

Дві людини постраждали від вибуху мін на Харківщині: подробиці

Протягом доби 12 жОвтня у Харківській області сталося два випадки підриву цивільних осіб на вибухонебезпечних предметах.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.



Так, 13 жовтня о 14:20 рятувальникам надійшла інформація про підрив людини на вибухонебезпечному предметі в селі Явірське по дорозі на село Вовчий Яр у Балаклійському районі. За попередніми даними, стався вибух ворожої протипіхотної міни ОЗМ-72. Постраждав директор одного з фермерських господарств, який був госпіталізований до лікарні.

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Близько 14:30 у селі Рубіжне Чугуївського району стався вибух невідомого вибухонебезпечного предмету на приватному подвір'ї. В результаті вибуху постраждав чоловік, народжений у 1984 році, який отримав міно-вибухову травму правого передпліччя і плеча. Він самостійно звернувся до лікарні для надання медичної допомоги.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 12 по 13 жовтня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 50 оперативних виїздів.