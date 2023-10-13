На лінії фронту у Харківській області йдуть запеклі бої, – ХОВА

Військові рф не припиняють спроб атакувати позиції Сил оборони на Куп'янськом напрямку.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на пресслужбу ХОВА.
Протягом останньої доби, було зафіксовано 4 спроби нападу з боку росіян в районі Синьківки і 8 біля Іванівки.
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Усі ці напади були відбиті нашими захисниками, і ворог поніс втрати.
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби 12 жовтня у Харківській області сталося два випадки підриву цивільних осіб на вибухонебезпечних предметах.
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Бажання роз'яснити проблемні питання сьогодні загрожує конфліктами. Якщо з людиною, якою ви цінуєте, намітилися розбіжності, краще день відпочити один від одного.
У Харкові майже весь день погода буде похмурою, лише ввечері небо проясниться. Вранці можливий дощ, який повинен закінчитися ще в першій половині дня. Більше опадів не очікується.
Щорічно 13 жовтня відзначається Міжнародний день зменшення небезпеки лих.
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