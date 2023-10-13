13.10.2023 08:49 Рита Парфенова

На лінії фронту у Харківській області йдуть запеклі бої, – ХОВА

Військові рф не припиняють спроб атакувати позиції Сил оборони на Куп'янськом напрямку.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на пресслужбу ХОВА.



Протягом останньої доби, було зафіксовано 4 спроби нападу з боку росіян в районі Синьківки і 8 біля Іванівки.

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Усі ці напади були відбиті нашими захисниками, і ворог поніс втрати.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби 12 жовтня у Харківській області сталося два випадки підриву цивільних осіб на вибухонебезпечних предметах.