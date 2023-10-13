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13.10.2023  08:55   Рита Парфенова

Під ворожим вогнем опинилися населені пункти трьох районів Харківської області

Протягом останньої доби, населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів стали об'єктом обстрілів з боку ворога.

обстріл

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на пресслужбу ХОВА.

Ворожі артилерія та міномети були використані для обстрілу районів, включаючи Ветеринарне в Харківському районі, Вовчанськ та Гатище в Чугуївському районі, а також Кам’янку, Дворічну, Іванівку, Синьківку, Лиман Перший в Куп'янському районі та інші населені пункти.

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На щастя, серед цивільного населення не було жодних постраждалих внаслідок цих обстрілів.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби 12 жовтня у Харківській області сталося два випадки підриву цивільних осіб на вибухонебезпечних предметах.

 

 

Источник:   Телеграм Олега Синєгубова
 Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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