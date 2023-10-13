Під ворожим вогнем опинилися населені пункти трьох районів Харківської області

Протягом останньої доби, населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів стали об'єктом обстрілів з боку ворога.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на пресслужбу ХОВА.
Ворожі артилерія та міномети були використані для обстрілу районів, включаючи Ветеринарне в Харківському районі, Вовчанськ та Гатище в Чугуївському районі, а також Кам’янку, Дворічну, Іванівку, Синьківку, Лиман Перший в Куп'янському районі та інші населені пункти.
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На щастя, серед цивільного населення не було жодних постраждалих внаслідок цих обстрілів.
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби 12 жовтня у Харківській області сталося два випадки підриву цивільних осіб на вибухонебезпечних предметах.
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