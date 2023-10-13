Харківські медики врятували два життя

Дві успішних реанімації провели бригади екстренної допомоги протягом 12 жовтня у Харкові.
Другий випадок трапився о 06:15, коли надійшов екстрений виклик до чоловіка 34 роки. Після прибуття медичної бригади було констатовано клінічну смерть, викликану гострим інфарктом міокарда. Бригада швидкої допомоги ЕМД 102, у складі фельдшера Пилипа Кисляка та водія Ігора Гладуна, успішно провела реанімацію та врятувала життя пацієнта.
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