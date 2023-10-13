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13.10.2023  09:24   Рита Парфенова

Харківські медики врятували два життя

Дві успішних реанімації провели бригади екстренної допомоги протягом 12 жовтня у Харкові.

ЕМД 903, у складі лікаря Володимира Кучугури, фельдшера Артема Анахіна та водія Олександра Бондаренко
 
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КНП ХОР "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф", зафіксовані два випадки, коли бригади швидкої допомоги успішно провели реанімацію пацієнтів.
 
Перший випадок стався о 04:18, коли було отримано екстрений виклик до чоловіка 64 років. При прибутті медичної бригади було констатовано клінічну смерть, викликану тромбоемболією легеневої артерії. Бригада швидкої допомоги ЕМД 903, у складі лікаря Володимира Кучугури, фельдшера Артема Анахіна  та водія Олександра Бондаренко, успішно провела реанімацію, внаслідок чого пацієнт був врятований.

ЕМД 102, у складі фельдшера Пилипа Кисляка та водія Ігора Гладуна

Другий випадок трапився о 06:15, коли надійшов екстрений виклик до чоловіка 34 роки. Після прибуття медичної бригади було констатовано клінічну смерть, викликану гострим інфарктом міокарда. Бригада швидкої допомоги ЕМД 102, у складі фельдшера Пилипа Кисляка та водія Ігора Гладуна, успішно провела реанімацію та врятувала життя пацієнта.

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В обох випадках результатом вчасно розпочатих реанімаційних заходів - стало відновлення вітальних функцій.
 
Хворих шпиталізовано до лікувальних закладів.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області медики врятували жінку.

 

Источник:   Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф
 Тэги:  медицина, швидка допомога, харків
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