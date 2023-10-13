13.10.2023 09:24 Рита Парфенова

Харківські медики врятували два життя

Дві успішних реанімації провели бригади екстренної допомоги протягом 12 жовтня у Харкові.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КНП ХОР "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф", зафіксовані два випадки, коли бригади швидкої допомоги успішно провели реанімацію пацієнтів.

Перший випадок стався о 04:18, коли було отримано екстрений виклик до чоловіка 64 років. При прибутті медичної бригади було констатовано клінічну смерть, викликану тромбоемболією легеневої артерії. Бригада швидкої допомоги ЕМД 903, у складі лікаря Володимира Кучугури, фельдшера Артема Анахіна та водія Олександра Бондаренко, успішно провела реанімацію, внаслідок чого пацієнт був врятований.





Другий випадок трапився о 06:15, коли надійшов екстрений виклик до чоловіка 34 роки. Після прибуття медичної бригади було констатовано клінічну смерть, викликану гострим інфарктом міокарда. Бригада швидкої допомоги ЕМД 102, у складі фельдшера Пилипа Кисляка та водія Ігора Гладуна, успішно провела реанімацію та врятувала життя пацієнта.

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В обох випадках результатом вчасно розпочатих реанімаційних заходів - стало відновлення вітальних функцій.

Хворих шпиталізовано до лікувальних закладів.