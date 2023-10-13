Продавали неіснуючи товари через Інтернет: у Харкові викрили шахраїв

Поліція міста Харкова виявила групу осіб, які вчиняли шахрайські дії через соціальну мережу Instagram, обманюючи громадян.
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на ГУ Нацполіції, троє місцевих жителя через Instagram пропонували неіснуючі товари для продажу та заволодівали грошима громадян. В результаті слідчо-розшукових заходів було встановлено, що ці особи причетні до понад 35 випадків шахрайства.
Співробітники поліції прийняли скаргу від жінки, яка стверджувала, що невідомі особи шахрайські заволоділи її грошима у сумі 800 гривень під приводом продажу взуття. Потерпіла перерахувала гроші зі своєї банківської картки на карту шахраїв.
Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 190 частина 2 (шахрайство) Кримінального кодексу України.
Зловмисники створювали сторінки в Instagram, на яких викладали товари, які не існували. Вони вибирали перелік товарів з різних сайтів та публікацій в інтернеті. Після того, як потерпілий робив замовлення на покупку, зловмисники намагалися переконати його перерахувати гроші як у вигляді завдатку, так і повної вартості товару. Потім вони надавали номери банківських карт для переказу грошей через особисті повідомлення. Після отримання грошей вони блокували покупця та не надсилали замовлений товар.
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