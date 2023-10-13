13.10.2023 09:46 Рита Парфенова

Продавали неіснуючи товари через Інтернет: у Харкові викрили шахраїв

Поліція міста Харкова виявила групу осіб, які вчиняли шахрайські дії через соціальну мережу Instagram, обманюючи громадян.

Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на ГУ Нацполіції, троє місцевих жителя через Instagram пропонували неіснуючі товари для продажу та заволодівали грошима громадян. В результаті слідчо-розшукових заходів було встановлено, що ці особи причетні до понад 35 випадків шахрайства.



Співробітники поліції прийняли скаргу від жінки, яка стверджувала, що невідомі особи шахрайські заволоділи її грошима у сумі 800 гривень під приводом продажу взуття. Потерпіла перерахувала гроші зі своєї банківської картки на карту шахраїв.



Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 190 частина 2 (шахрайство) Кримінального кодексу України.



Зловмисники створювали сторінки в Instagram, на яких викладали товари, які не існували. Вони вибирали перелік товарів з різних сайтів та публікацій в інтернеті. Після того, як потерпілий робив замовлення на покупку, зловмисники намагалися переконати його перерахувати гроші як у вигляді завдатку, так і повної вартості товару. Потім вони надавали номери банківських карт для переказу грошей через особисті повідомлення. Після отримання грошей вони блокували покупця та не надсилали замовлений товар.

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Поліція провела санкціонований обшук, під час якого були вилучені докази протиправної діяльності цих осіб. Вони вже визначені і вирішується питання про повідомлення їм підозри та обрання запобіжних заходів. За цією статтею передбачено покарання від 2 до 3 років позбавлення волі.

Ведуться слідчі дії для встановлення додаткових випадків злочинної діяльності цих осіб на території Харківської області та інших регіонах України. Процесуальне керівництво здійснює Немишлянська окружна прокуратура міста Харкова.

Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині діє шахрайська схема , за якою незнайомі люди приходять й пропонують щось у них придбати значно дешевше, ніж у магазині.