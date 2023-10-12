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12.10.2023  14:20   Віталій Хінєвіч

У Харкові горіла квартира: загинула жінка

Займання квартири у житловому будинку сталося на вулиці Ньютона.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
12 жовтня о 8:58 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу у п’ятиповерховому житловому будинку на вулиці Ньютона. Загоряння виникло у квартирі на другому поверсі.
 
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До місця виклику були направлені 2 відділення ДСНС на автоцистернах та автодрабина. На момент прибуття рятувальників стало відомо, що у житловій кімнаті квартири горіло ліжко та домашні речі. Площа горіння складала близько 10 кв.м. На місці пожежі вогнеборці виявили тіло жінки, 1929 року народження.
 
Вогнеборці о 9:13 локалізували вогонь. О 10:17 відбулась остаточна його ліквідація. Причина виникнення загоряння встановлюється.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби рятувальники 17 разів виїжджали на гасіння пожеж, 6 з яких викликані ворожими обстрілами.
 
Источник:   Головне управління ДСНС України у Харківській області
 Тэги:  пожежа, харків
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