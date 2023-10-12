На Харківщині виявлено чергового колаборанта, який влаштувався у внутрішні органи в окупаційному Куп’янську

Чоловік намагався побудувати кар’єру «правоохоронця» під час окупації Куп’янська, а зараз ховається від правосуддя.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Прокуратуру Харківської області, під час окупації м. Куп’янськ 36-річний місцевий мешканець вирішив побудувати кар’єру «правоохоронця» та погодився на співпрацю з окупантами.
Він став «в. о. поліцейського (водія) відділення охорони і конвоювання підозрюваних та обвинувачених ІТТ Відділу поліції № 1 (дислокація м. Куп’янськ) Управління внутрішніх справ Тимчасової цивільної адміністрації Харківської області».
На цій посаді він виконував наступні обов’язки:
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Викриття та документування протиправної діяльності проводилось спільно з СУ ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу ДСР НПУ.
Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).
Колаборанта судитимуть заочно в Червонозаводському районному суді м. Харкова.
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