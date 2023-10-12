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12.10.2023  13:55   Рита Парфенова

На Харківщині виявлено чергового колаборанта, який влаштувався у внутрішні органи в окупаційному Куп’янську

Чоловік намагався побудувати кар’єру «правоохоронця» під час окупації Куп’янська, а зараз ховається від правосуддя.

На Харківщині завершено спецрозслідування стосовно колаборанта, який намагався побудувати кар’єру «правоохоронця» під час окупації Куп

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Прокуратуру Харківської області, під час окупації м. Куп’янськ 36-річний місцевий мешканець вирішив побудувати кар’єру «правоохоронця» та погодився на співпрацю з окупантами.

Він став «в. о. поліцейського (водія) відділення охорони і конвоювання підозрюваних та обвинувачених ІТТ Відділу поліції № 1 (дислокація м. Куп’янськ) Управління внутрішніх справ Тимчасової цивільної адміністрації Харківської області».

На цій посаді він виконував наступні  обов’язки:

  • слідкував за порядком на блокпостах,
  • перевіряв документи водіїв,
  • охороняв будівлю ізолятора тимчасового тримання,
  • здійснював конвоювання незаконно затриманих громадян.

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Викриття та документування протиправної діяльності проводилось спільно з СУ ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу ДСР НПУ.

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Колаборанта судитимуть заочно в Червонозаводському районному суді м. Харкова.

Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині оголошено підозру колаборантці, яка контролювала комунальні підприємства під час окупації.
Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  колаборант, харків, агрессия россии
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