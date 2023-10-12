12.10.2023 13:50 Віталій Хінєвіч

59 людей вбили росіяни прямим влучанням Іскандеру в селі Гроза на Харківщині

Криміналісти поліції ідентифікували всіх загиблих внаслідок ракетного удару по кафе на Харківщині.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністерства внутрішніх справ України Ігоря Клименка.

Повідомляється, що всі жертви – місцеві мешканці. Пенсіонери, медики, фермери, вчителі, підприємці. Всі – цивільні. Загинули цілими родинами у декілька поколінь.

19 осіб ідентифікували за допомогою мобільних ДНК-лабораторій. 6 діб криміналісти поліції цілодобово відбирали зразки у родичів, виводили профілі та шукали співпадіння фрагментів.

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Одного із загиблих – 60-річного чоловіка – криміналісти встановили по 20-ти частинах тіла. Ще двох осіб вдалося ідентифікувати за допомогою особистих речей, вилучених з помешкань загиблих, оскільки в них не було родичів прямої лінії для порівняння ДНК-профілів.

Колосальну та безпрецедентну роботу провели слідчі та криміналісти поліції Харківщини. У тому числі завдяки сучасним мобільним ДНК-лабораторіям. Без них на процес ідентифікації такої кількості тіл та фрагментів пішло би близько року.

Раніше РЕДПОСТ писав, що правоохоронці зафіксували наслідки ворожих ударів по Харкову та області.