12.10.2023 13:40 Віталій Хінєвіч

Правоохоронці зафіксували наслідки ворожих ударів по Харкову та області

Внаслідок ворожої атаки БПЛА на Харків та область є поранений.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

За даними слідства, близько опівночі ворог атакував БПЛА Індустріальний район м. Харкова. Безпілотник влучив на територію приватного домоволодіння. Отримав осколкове поранення 57-річний цивільний чоловік. Зазнали пошкоджень житлові будинки, господарчі споруди та автомобілі містян.

Також вночі держава-агресор атакувала безпілотниками с. Подвірки, с. Рокитне та смт Бабаї. Пошкоджено цивільні підприємства, стались пожежі.

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За процесуального керівництва Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова, Дергачівської та Харківської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Прокурори у взаємодії зі слідчими поліції задокументували наслідки збройної агресії рф.