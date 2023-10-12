12.10.2023 13:16

У Харкові відкрилась художня виставка "Меліорація/Melioration" (фото)

11 жовтня у Арт-Підвалі відбулось відкриття виставки "Меліорація/Melioration" Еміля Мамедова.





Еміль Мамедов - випускник Харківської державної академії дизайну та мистецтв 2022 року (кафедра візуальних практик, кафедра скульптури). Його основними напрямками діяльності є інсталяція, скульптура, графіка, ленд-арт та перформанс.



«З моменту початку повномасштабного вторгнення росії на територію України після 24 лютого життя кожного українця зазнало змін. Але дещо залишилося у всіх однаковим,

а саме бажання боронити власну землю.



Сприйняття «власної землі» в Україні, на мою думку, є ключовим питанням та майже ментальною підпіркою. Меліорація -- це процес цілеспрямованого покращення властивостей землі для підвищення її родючості. Це своєрідне оберігання та доглядання землі. В умовах тотального пошкодження української землі було розглянуто альтернативні наслідки насильницького ставлення до неї. Земля стає активним суб'єктом бойових дій, вона страждає, деформується.



У проекті зображено процес появи післявоєнного врожаю як наслідків трансформації землі. Проект «Меліорація» демонструє уявні процеси, що відбуваються на місцях, де була знищена здатність до вирощування. Процес зрошення символізує відновлення та відродження землі, яке необхідне для родючого існування» - розповідає про свій проект Еміль Мамедов.



Виставка триватиме до 1 листопада 2023 року у АРТпідвалі. 13:00 - 18:00 ср-нд.



Щоб потрапити на виставку, потрібно написати в Дірект сторінки Муніципальної галереї в Інстаграм @m__gallery__

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