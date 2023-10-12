12.10.2023 12:55 Рита Парфенова

У центрі Харкова продовжують ліквідувати наслідки ракетного обстрілу (фото)

Комунальники активно працюють гад усуненням наслідків обстрілу мережі зливової каналізації в провулку Театральному.

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на міськраду, наслідки усувають спеціалісти КП "Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації". Вони міняють пошкоджені ділянки на мережі зливової каналізації у Театральному провулку.



Крім того, комунальники провели роботи з миття ділянок зливостоків та поперечних підключень на вулиці Москалівській, відремонтували дощоприймальні та оглядові колодязі на проспекті Людвіга Свободи та в проїзді Балашівському, провели прочищення ділянок водовідвідних лотків у мікрорайонах 602 та 605.



Паралельно з цим, проводяться роботи з очищення решіток дощоприймальних колодязів. Всі ці заходи спрямовані на підтримання нормального функціонування системи водовідведення та зливової каналізації та забезпечення безперебійного відведення дощових вод і забруднень від населених районів.