У центрі Харкова продовжують ліквідувати наслідки ракетного обстрілу (фото)

Комунальники активно працюють гад усуненням наслідків обстрілу мережі зливової каналізації в провулку Театральному.
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на міськраду, наслідки усувають спеціалісти КП "Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації". Вони міняють пошкоджені ділянки на мережі зливової каналізації у Театральному провулку.
Крім того, комунальники провели роботи з миття ділянок зливостоків та поперечних підключень на вулиці Москалівській, відремонтували дощоприймальні та оглядові колодязі на проспекті Людвіга Свободи та в проїзді Балашівському, провели прочищення ділянок водовідвідних лотків у мікрорайонах 602 та 605.
Паралельно з цим, проводяться роботи з очищення решіток дощоприймальних колодязів. Всі ці заходи спрямовані на підтримання нормального функціонування системи водовідведення та зливової каналізації та забезпечення безперебійного відведення дощових вод і забруднень від населених районів.
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