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12.10.2023  12:55   Рита Парфенова

У центрі Харкова продовжують ліквідувати наслідки ракетного обстрілу (фото)

Комунальники активно працюють гад усуненням наслідків обстрілу мережі зливової каналізації в провулку Театральному.

Комунальники міста Харків активно працюють гад усуненням наслідків обстрілу мережі зливової каналізації в провулку Театральному. Комунальники міста Харків активно працюють гад усуненням наслідків обстрілу мережі зливової каналізації в провулку Театральному.

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на міськраду, наслідки усувають спеціалісти КП "Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації".  Вони міняють пошкоджені ділянки на мережі зливової каналізації у Театральному провулку.

Крім того, комунальники провели роботи з миття ділянок зливостоків та поперечних підключень на вулиці Москалівській, відремонтували дощоприймальні та оглядові колодязі на проспекті Людвіга Свободи та в проїзді Балашівському, провели прочищення ділянок водовідвідних лотків у мікрорайонах 602 та 605.

Паралельно з цим, проводяться роботи з очищення решіток дощоприймальних колодязів. Всі ці заходи спрямовані на підтримання нормального функціонування системи водовідведення та зливової каналізації та забезпечення безперебійного відведення дощових вод і забруднень від населених районів.

Комунальники міста Харків активно працюють гад усуненням наслідків обстрілу мережі зливової каналізації в провулку Театральному.

Источник:   ХМР
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