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12.10.2023  12:50   Віталій Хінєвіч

Харків'янам нагадали про необхідність мати запас води

Комунальне підприємство «Харківводоканал» нагадує мешканцям міста про актуальну потребу завжди мати достатній запас води для першочергових потреб, передає РЕДПОСТ .

 
Як повідомили на підприємстві, раптові ракетні удари завдають колосальної шкоди критичній міській інфраструктурі та, зокрема, водопровідно-каналізаційному господарству. У зв'язку з цим можливі тимчасові перебої із водопостачанням в повному обсязі.
 
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У свою чергу, в екстрених випадках «Харківводоканал» докладає всіх зусиль та залучає наявні ресурси для того, щоб городяни були з водою. Водночас і харків'яни повинні завжди пам'ятати про те, щоб у разі непередбачених обставин у них обов'язково був необхідний запас води.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські комунальники відновлюють водорозбірні вуличні колонки.
 
Источник:   Харківводоканал
 Тэги:  харків, вода
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