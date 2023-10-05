05.10.2023 14:00 Рита Парфенова

На Харківщині оголошено підозру колаборантці, яка контролювала комунальні підприємства під час окупації

Працівники СБУ повідомили про підозру у колабоорацізмі жінці, яка надавала підтримку російським військам під час тимчасової окупації міста Вовчанськ в Харківській області.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника в Управлінні СБ України в Харківській області Владислава Абдулу, піідозрбвана почала працювати на ворога під час тимчовогої окупації міста Вовчанськ на Харківщинію

Встановлено, що у липні минулого року фігурантка добровільно підписала так званий трудовий договір з головою «Временной гражданской администрации Волчанского района Харьковской области». Згідно з цим договором вона очолила «управління житлово-комунального господарства».



Обіймаючи псевдопосаду, зловмисниця здійснювала керівництво структурним підрозділом та організовувала його матеріально-побутове забезпечення. Також вона входила у склад оперативного штабу з підготовки об'єктів соціальної сфери та житлово-комунального господарства до осінньо-зимового періоду.

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Встановлено, що жінка займалась підбором кадрів, які мали забезпечувати діяльність новоствореного незаконного органу. Щоб схилити «кандидатів» до співпраці з ворогом їм навіть видавали службові житлові приміщення.



Після звільнення району поплічниця ворога намагалась уникнути правосуддя, однак, співробітники СБУ встановили її місцезнаходження і затримали.



Наразі їй повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.



Викриття здійснювали співробітники Управління СБУ в Харківській області спільно зі слідчими Нацполіції за процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що оголошено підозру банді зрадників, яка зміцнювала владу ворога на Харківщині, вишукувала патриотів, а потім втекла.