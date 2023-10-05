На Харківщині оголошено підозру колаборантці, яка контролювала комунальні підприємства під час окупації

Працівники СБУ повідомили про підозру у колабоорацізмі жінці, яка надавала підтримку російським військам під час тимчасової окупації міста Вовчанськ в Харківській області.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника в Управлінні СБ України в Харківській області Владислава Абдулу, піідозрбвана почала працювати на ворога під час тимчовогої окупації міста Вовчанськ на Харківщинію
Встановлено, що у липні минулого року фігурантка добровільно підписала так званий трудовий договір з головою «Временной гражданской администрации Волчанского района Харьковской области». Згідно з цим договором вона очолила «управління житлово-комунального господарства».
Обіймаючи псевдопосаду, зловмисниця здійснювала керівництво структурним підрозділом та організовувала його матеріально-побутове забезпечення. Також вона входила у склад оперативного штабу з підготовки об'єктів соціальної сфери та житлово-комунального господарства до осінньо-зимового періоду.
Встановлено, що жінка займалась підбором кадрів, які мали забезпечувати діяльність новоствореного незаконного органу. Щоб схилити «кандидатів» до співпраці з ворогом їм навіть видавали службові житлові приміщення.
Після звільнення району поплічниця ворога намагалась уникнути правосуддя, однак, співробітники СБУ встановили її місцезнаходження і затримали.
Наразі їй повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.
Викриття здійснювали співробітники Управління СБУ в Харківській області спільно зі слідчими Нацполіції за процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області.
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