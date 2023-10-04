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04.10.2023  16:50   

На Харківщині банда зрадників зміцнювала владу ворога, вишукувала патриотів, а потім втекла

Прокуратури Харківщини оголосили підозру чотирьом чоловікам.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, у липні 2022 року 40-річний чоловік та ще троє чоловіків перейшли на бік ворога:
 
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  • колаборант став «командиром» так званого «Взвода патрульной службы» у складі «Управления внутренних дел» в окупованому на той час м. Куп‘янськ.
  • до роботи у псевдоправоохоронному органі чоловік залучив ще трьох своїх «побратимів». 
  • його 30-річний знайомий обійняв посаду «полицейского Взвода патрульной службы».
  • ще двоє чоловіків віком 34 та 32 роки стали «полицейскими-водителями».
  • виявляли осіб серед числа учасників АТО, осіб, які проходили службу в ЗСУ, органах МВС, Національної Гвардії та українських патріотів.
  • вишукували у населення зброю для подальшої її передачі окупантам.
  • патрулювали місто та
  • разом з російськими службами «несли службу» на блокпостах.
 
Наразі вирішується питання щодо оголошення всіх учасників орггрупи у розшук. 
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що винесли вирок крадіям, які мародерили в покинутих будинках під час окупації селища на Харківщині.
 
Тэги:  колаборант, зрада, харків
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