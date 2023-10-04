04.10.2023 16:50
На Харківщині банда зрадників зміцнювала владу ворога, вишукувала патриотів, а потім втекла
Прокуратури Харківщини оголосили підозру чотирьом чоловікам.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, у липні 2022 року 40-річний чоловік та ще троє чоловіків перейшли на бік ворога:
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колаборант став «командиром» так званого «Взвода патрульной службы» у складі «Управления внутренних дел» в окупованому на той час м. Куп‘янськ.
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до роботи у псевдоправоохоронному органі чоловік залучив ще трьох своїх «побратимів».
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його 30-річний знайомий обійняв посаду «полицейского Взвода патрульной службы».
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ще двоє чоловіків віком 34 та 32 роки стали «полицейскими-водителями».
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виявляли осіб серед числа учасників АТО, осіб, які проходили службу в ЗСУ, органах МВС, Національної Гвардії та українських патріотів.
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вишукували у населення зброю для подальшої її передачі окупантам.
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патрулювали місто та
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разом з російськими службами «несли службу» на блокпостах.
Наразі вирішується питання щодо оголошення всіх учасників орггрупи у розшук.
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