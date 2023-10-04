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04.10.2023  17:00   Віталій Хінєвіч

Школярі з Харкова вибороли медалі на Міжнародному інноваційному шоу «INOVA»

Проєкти харківських школярів стали кращими на світовій виставці винаходів, яка пройшла в місті Загреб.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Як зазначили в Департаменті освіти, в жовтні 2021 року учні-члени Малої академії наук вперше представили Україну на одній із найстаріших виставок винаходів у світі.
 
Цього року делегація брала участь у шоу вже втретє і виборола 15 золотих, 10 срібних та дві бронзові медалі. Крім того, школярі отримали сім спеціальних та дві командні нагороди.
 
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Так, учень Харківського ліцею №36 Богдан Мінко презентував переможний екологічний проєкт, присвячений вивченню їстівної упаковки на основі полісахаридів.
 
Срібним призером стала учениця Харківського ліцею №89 Ольга Гнезділова, яка присвятила роботу дослідженню та обґрунтуванню виникнення класичного та вимушеного Доплер-ефектів та ефекту відбою-віддачі фотона.
 
А учень Харківського ліцею №126 Михайло Медовкін розробив стійкий криптографічний алгоритм генерації псевдовипадкових чисел і також посів друге місце.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові нагородили маленьких митців-фіналістів конкурсу дитячого малюнку «Світ, у якому я хочу жити».
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харків, освіта
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