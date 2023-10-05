Дороги Харкова продовжують упорядковувати

Фахівці продовжують проводити ремонтні роботи на дорогах міста Харків.
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на КП «Шляхрембуд», 5 жовтня на дорогах Харкова працюють 174 робітники та 179 одиниць спецтехніки підприємства.
Бригади КП "Шляхрембуд" нанесли дорожню розмітку на пл. Свободи, бул. Юр'єва, вул. Танкопія, вул. Харківських Дивізій, пр. Ново-Баварському, пр. Ювілейному, пр. Петра Григоренка та Журавлівському узвозі.
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Сьогодні хочеться чогось нового та незвіданого. Поїздки, відрядження, прогулянки та будь-які види активного відпочинку (аж до екстремальних) вітаються.
Протягом усього дня у Харкові буде триматися хмарна погода. Без опадів.
Щорічно 5 жовтня у понад 100 країнах відзначається Всесвітній день вчителя.
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