05.10.2023 13:45 Рита Парфенова

Дороги Харкова продовжують упорядковувати

Фахівці продовжують проводити ремонтні роботи на дорогах міста Харків.

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на КП «Шляхрембуд», 5 жовтня на дорогах Харкова працюють 174 робітники та 179 одиниць спецтехніки підприємства.



Бригади КП "Шляхрембуд" нанесли дорожню розмітку на пл. Свободи, бул. Юр'єва, вул. Танкопія, вул. Харківських Дивізій, пр. Ново-Баварському, пр. Ювілейному, пр. Петра Григоренка та Журавлівському узвозі.

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За попередню добу було вивезено 123 куб. м змету та 5 куб. м ТПВ.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у рамках угоди про співробітництво Представництво Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні профінансувало на понад 90 млн грн закупівлю хімічних реагентів для комплексів водопідготовки КП «Харківводоканал».