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13.10.2023  10:46   Рита Парфенова

Під Харковом гасили масштабну пожежу сухостою

У Харківській області рятувальники успішно ліквідували пожежу сухою травою на відкритій території.

У місті Золочів Харківській області рятувальники успішно ліквідували пожежу сухою травою на відкритій території.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Луганській області, 12 жовтня о 17:28 Служба порятунку отримала виклик про загоряння на відкритій території в смт Золочів.

По прибуттю на місце події вогнеборці місцевого пожежно-рятувального підрозділу та рятувальники з Луганського гарнізону встановили, що горить суха трава і очерет на площі площею близько 2,8 гектара.

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Вогонь був локалізований і повністю ліквідований о 20:55 того ж дня. На місці події працювали 6 рятувальників і одна одиниця техніки з ДСНС Луганській області, щоб припинити розповсюдження пожежі та захистити населені пункти від її негативних наслідків.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 12 по 13 жовтня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 50 оперативних виїздів.

 

 

Тэги:  дснс, пожежа, харків
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