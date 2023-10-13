13.10.2023 11:54 Рита Парфенова

У Харкові відновлять близько 160 будинків, зруйнованих ворожими обстрілами

У місті Харкові планується провести капітальний ремонт та реконструкцію 157 житлових будинків в наступному році.



Фото: ХМР

Як повідломляє РЕДПОСТ із посиланням на заступника директора Департаменту житлово-комунального господарства Євгена Пасенова, планується відновлення конструктивних елементів цих будинків. У рамках реконструкції також передбачається проведення робіт з ремонту фасадів та покрівель, а також термомодернізації.



За словами Євгена Пасенова, еапремонт планується у тих будинках, куди сьогодні можна залучити менші кошти. Вчасне відновлення цих будинків дозволить зберегти житло та матеріальні цінності власників квартир, а також знизити вартість майбутніх ремонтних робіт. Кожен день, коли будинок залишається пошкодженим, призводить до збільшення витрат на його відновлення.



На сьогоднішній день в реєстрі пошкодженого та зруйнованого майна зареєстровано 424 об'єкти, які потребують капітального ремонту, реконструкції та реставрації. Цей перелік постійно оновлюється з урахуванням нових пошкоджень внаслідок обстрілів міста. Управління капітального будівництва працює над 342 проєктами відбудови міста.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Холодногірському районі продовжується ремонт житлових будинків, які були пошкоджені внаслідок ворожих обстрілів.