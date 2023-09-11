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11.09.2023  13:21   Рита Парфенова

У Харкові відновлюють зруйновані обстрілами будинки: фото

У Холодногірському районі продовжується ремонт житлових будинків, які були пошкоджені внаслідок ворожих обстрілів.

У Холодногірському районі міста Харків продовжується ремонт житлових будинків, які були пошкоджені внаслідок ворожих обстрілів У Холодногірському районі міста Харків продовжується ремонт житлових будинків, які були пошкоджені внаслідок ворожих обстрілів
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду.
 
Зокрема, на вулиці Великій Панасівській фахівці ремонтують зовнішні відкоси, на вулиці Холодногірській відновлюють фасад, а на проспекті Слави – демонтують зруйновані панельні плити.
 
Роботи виконують спеціалісти АТ «Житлобуд-1» та АТ «Житлобуд-2».
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що на Північній Салтівці та у мікрорайоні П'ятихатки була проведена перевірка санітарного стану прибудинкових територій.

У Холодногірському районі міста Харків продовжується ремонт житлових будинків, які були пошкоджені внаслідок ворожих обстрілів У Холодногірському районі міста Харків продовжується ремонт житлових будинків, які були пошкоджені внаслідок ворожих обстрілів

У Холодногірському районі міста Харків продовжується ремонт житлових будинків, які були пошкоджені внаслідок ворожих обстрілів У Холодногірському районі міста Харків продовжується ремонт житлових будинків, які були пошкоджені внаслідок ворожих обстрілів

У Холодногірському районі міста Харків продовжується ремонт житлових будинків, які були пошкоджені внаслідок ворожих обстрілів У Холодногірському районі міста Харків продовжується ремонт житлових будинків, які були пошкоджені внаслідок ворожих обстрілів

 

Источник:   ХМР
 Тэги:  будинок, харків
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