11.09.2023 13:53 Рита Парфенова

У Харкові перевірили готовність техніки до зими

У комунальному підприємстві «Харківблагоустрій» була проведена перевірка готовності автотракторної техніки, яка буде використовуватися для прибирання листя восени та снігу взимку на прибудинкових територіях.



Фото: ХМР

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду.

За результатами перевірки, вся техніка готова до роботи. Для цього механізатори, інженерна служба та керівники філій провели ремонт технічного парку КП.

«Виконали обслуговування двигунів та ходової частини, замінили зношені запчастини. Матеріально-технічна база підприємства дозволяє забезпечити нормальний стан тротуарів восени та взимку та безпечне пересування дворами мешканців міста у випадку снігопаду чи ожеледиці», - зазначив директор КП «Харківблагоустрій» Валерій Білокудря.

Також він наголосив, що в умовах воєнного стану місто продовжує фінансувати КП для придбання необхідної техніки, обладнання, солі, піску, зимового одягу та інвентарю. За його словами, це забезпечить своєчасне та якісне прибирання листя, снігу та льоду.