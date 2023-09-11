У Харкові перевірили готовність техніки до зими

У комунальному підприємстві «Харківблагоустрій» була проведена перевірка готовності автотракторної техніки, яка буде використовуватися для прибирання листя восени та снігу взимку на прибудинкових територіях.
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