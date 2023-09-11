11.09.2023 13:55 Віталій Хінєвіч

Борці з Харківської області стали переможцями у всесвітніх змаганнях

З 7 по 10 вересня в Румунії відбувся четвертий етап Світової серії з пляжної боротьби серед дорослих, а також чемпіонат світу серед кадетів та юніорів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Під час змагань спортсмени Харківської області здобули 2 золоті та 2 срібні медалі.

Чемпіоном світу серед юніорів став Нікіта Каневський, який переміг у ваговій категорії до 80 кг. В змаганнях серед кадетів срібним призером у ваговій категорії до 60 кг став Артем Мартюшев.

На етапі Світової серії харків’яни здобули дві нагороди в змаганнях серед жінок. Анастасія Кравченко посіла перше місце у вазі до 60 кг, а Олена Нікітінська стала другою у ваговій категорії до 70 кг.

В загальному заліку збірна України посіла другі місця в змаганнях серед чоловіків та жінок, а також серед кадетів та юніорів.

Заключний в цьому сезоні п’ятий етап Світової серії з пляжної боротьби відбудеться 14 та 15 жовтня в Туреччині.