    
Главная Новини Харкова ЖКГ У трьох населених пунктах Харківщини тимчасово призупинять газопостачання
11.09.2023  14:30   Віталій Хінєвіч

У трьох населених пунктах Харківщини тимчасово призупинять газопостачання

На час ремонтів тимчасово призупиняється розподіл газу у три села Чугуївського району.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську філію «Газмережі».
 
В зв’язку з проведенням аварійно-ремонтних робіт на підземному газопроводі 12 вересня тимчасово призупиняється розподіл газу до споживачів сіл Дачне, Курортне та Українське Чугуївського (колишнього Зміївського) району.  
 
Відновлення газопостачання буде проводитися після завершення ремонтіу газопроводу, орієнтовно 12 вересня.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові відновлюють зруйновані обстрілами будинки.
 
Источник:   Харківська філія «Газмережі»
 Тэги:  жкг, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
11.09 ЖКГ Харківські комунальники ліквідували понад 80 аварійних ситуацій 10.09 ЖКГ Ми ретельно готуємося до нового опалювального сезону – Ігор Терехов 08.09 ЖКГ Харківські комунальники активно готують об'єкти водопостачання до осінньо-зимового періоду
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 