11.09.2023 14:30 Віталій Хінєвіч

У трьох населених пунктах Харківщини тимчасово призупинять газопостачання

На час ремонтів тимчасово призупиняється розподіл газу у три села Чугуївського району.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську філію «Газмережі».

В зв’язку з проведенням аварійно-ремонтних робіт на підземному газопроводі 12 вересня тимчасово призупиняється розподіл газу до споживачів сіл Дачне, Курортне та Українське Чугуївського (колишнього Зміївського) району.

Відновлення газопостачання буде проводитися після завершення ремонтіу газопроводу, орієнтовно 12 вересня.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові відновлюють зруйновані обстрілами будинки.