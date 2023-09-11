    
Главная Новини Харкова ЖКГ Коммунальники ремонтуть будинки Харкова (фото)
11.09.2023  14:46   Дмитро Колонєй

Коммунальники ремонтуть будинки Харкова (фото)

Про це розповіли у КП «Харківспецбуд».

Ремонтуть будинки Харкова комунальники

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП «Харківспецбуд», бригади підприємства  виконують поточний ремонт будинків  комунальної форми власності 

  • вхідних груп житлових будинківу Нообаварському районі
  • покрівлі житлового будинку на пр. Героїв Харкова у Основянському

Ремонтуть будинки Харкова комунальники

 

Ремонтуть будинки Харкова комунальники

Ремонтуть будинки Харкова комунальники

 

Тэги:  ремонт, будинки, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
08.09 ЖКГ Комунальники ремонтують харківську електромережу та ліхтарі (фото) 07.09 ЖКГ Комунальники ремонтують дахи будинків у Харкові (фото) 04.09 ЖКГ Внутрішньобудинкові електромережі у Харкові підготували до опалювального сезону
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 