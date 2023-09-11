11.09.2023 15:00 Віталій Хінєвіч

На Харківщині впродовж тижня сапери ДСНС знищили 571 боєприпас

На території Харківської області працюють 33 піротехнічних розрахунки зведеного загону ДСНС та 67 одиниць техніки.

Про це під час брифінгу в Офіційному Медіацентрі повідомив речник ГУ ДСНС України у Харківській області Євген Василенко, передає РЕДПОСТ.

«Впродовж тижня сапери 234 рази виїжджали на виклики, пов'язані з виявленням вибухонебезпечних предметів та знешкодили 571 боєприпас. Всього з початку повномасштабного вторгнення піротехніки обстежили понад 3575 га території області, 2550 кілометрів ЛЕП. Виявлено та знешкоджено 77 122 вибухонебезпечних предметів», – розповів Євген Василенко.

З 6 по 10 вересня в результаті підривів на вибухонебезпечних предметах зазнали травм 9 цивільних осіб. Надзвичайні події сталися на території Савинської, Вільхуватської, Барвінківської, Донецької, Вовчанської та Новопокровської громад. Загиблих немає.

«Звертаюсь до всіх жителів Харківської області: не нехтуйте правилами безпеки при виявленні та поводженні з вибухонебезпечними предметами. Заборонено брати участь у польових роботах, доки сапери не обстежать територію. В разі виявлення будь-яких підозрілих предметів – телефонуйте за номерами: «101», «102» та «112», – наголосив речник ГУ ДСНС України в Харківській області.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області через обстріл виникла пожежа.