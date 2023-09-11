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11.09.2023  15:25   Віталій Хінєвіч

Укрзалізниця змінює маршрут курсування низки поїздів через ремонтні роботи

У звʼязку з проведенням ремонтних робіт на дільниці Надвірна — Делятин та для того, щоб зайти в сезон зимових перевезень з максимально можливими швидкостями, Укрзалізниця змінює маршрут курсування низки поїздів у певні дати вересня, передає РЕДПОСТ .

 
Так, деякі поїзди курсуватимуть тільки до Івано-Франківська замість Рахова та Ясіні. 
 
Це торкнеться наступних рейсів:
 
  • поїзд №6/5 Запоріжжя — Ясіня курсуватиме до Івано-Франківська 19 та 21 вересня, та з Івано-Франківська до Запоріжжя 20 та 22 вересня;
  • поїзд №15/16 Харків — Ясіня курсуватиме до Івано-Франківська 20 та 22 вересня, та з Івано-Франківська до Харкова 21 та 23 вересня;
  • поїзд №95/96 Київ — Рахів курсуватиме до Івано-Франківська 19, 20 та 21 вересня, та з Івано-Франківська до Києва 20, 21 та 22 вересня;
  • поїзд №26/25 Одеса — Рахів курсуватиме до Івано-Франківська 19, 20 та 21 вересня, та з Івано-Франківська до Одеси 20, 21 та 22 вересня;
  • крім того, поїзд №130/129 Полтава — Ворохта курсуватиме до Чернівців 20 та 22 вересня, і з Чернівців до Полтави 21 та 23 вересня;
  • поїзд №229/230 Київ — Ворохта — Київ курсуватиме до Івано-Франківська 19 вересня, та з Івано-Франківська до Києва 20 вересня. 
 
Також змінюється графік курсування для рейсів поїзда №55 Київ — Рахів, що відправляться з Києва 19, 20 та 21 вересня — вони прибуватимуть до Рахова пізніше, о 9:00 замість 7:17, та для рейсів №56 Рахів — Київ — вони відправляться з Рахова 20, 21 та 22 вересня раніше, о 14:28 замість 16:26.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що на деокупованій частині Харківщини завершують обладнання доріг.
 
Источник:   Укрзалізниця
 Тэги:  укрзалізниця
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