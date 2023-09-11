11.09.2023 15:45 Віталій Хінєвіч

Під виглядом волонтерів обкрадали і грабували літніх людей: на Харківщині викрито етнічну організовану групу

Викрито організовану групу з чотирьох зловмисників, які, видаючи себе за волонтерів, обкрадали і грабували літніх людей. До складу групи входили особи ромської національності.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

За даними слідства, у липні минулого року 23-річна жінка розробила план незаконного збагачення, до якого залучила ще двох жінок та чоловіка. Зловмисники діяли у Харкові та Лозовій, а також на території Київської та Дніпропетровської областей у період з липня 2022 по червень 2023 року.

Жертвами підозрюваних були особи похилого віку. Зловмисники приходили до літніх людей додому і представлялися волонтерами, що роздають гуманітарну допомогу. Під цим приводом підозрювані проникали всередину помешкань потерпілих, після чого викрадали їхнє майно, грошові кошти і відкрито грабували.

Таким способом зловмисники встигли «заробити» 1,8 млн грн.

За клопотанням прокурорів всім чотирьом підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування проводять слідчі СУ ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу ДСР НПУ.