11.09.2023 16:15 Віталій Хінєвіч

Польща страхуватиме інвесторів, зацікавлених у відбудові України

Президент Польщі Анджей Дуда підписав поправку до закону щодо страхування експорту, гарантованого Державним казначейством.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністерство економіки України.

Поправка дозволить державній Корпорації страхування KUKE надавати ефективнішу допомогу приватному бізнесу, який зацікавлений у відбудові України.

Ухваленим рішенням Польща запускає програму відновлення України за участі польського бізнесу. Вона передбачає три пункти:

безпечна торгівля з Україною;

підтримка інвестицій польських компаній;

підтримка розвитку України.

Крім того, новий польський закон дає змогу страхувати польські філії іноземних підприємств на рівні з місцевими компаніями. Для українських компаній це можливість на кращих умовах розширювати бізнес у Польщі.

Ним також передбачена процедура перестрахування іншими страховиками у випадках, якщо ризик вище середнього або якщо неможливо отримати перестрахування на комерційному ринку. Завдяки цьому польські підприємці зможуть здійснювати перевезення в Україну і брати участь у процесі реконструкції.