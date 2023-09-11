11.09.2023 16:30 Віталій Хінєвіч

У Харкові рятувальники під час гасіння пожежі виявили тіло людини

Займання виникло 11 вересня у багатоповерховому будинку.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головного управління ДСНС України у Харківській області.

11 вересня о 13:04 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу, що виникла у дванадцяти поверховому житловому будинку по вулиці Жуковського.

На момент прибуття рятувальників горіла квартира на 8-му поверсі житлової багатоповерхівки. Площа пожежі склала близько 20 квадратних метрів.

Під час гасіння пожежі вогнеборцями було виявлено тіло загиблого чоловіка 1966 року народження. Завдяки оперативним діям бійців ДСНС вдалось не допустити розповсюдженню вогню на більшу площу. Крім того, з верхніх поверхів вдалось евакуювати 8 мешканців.

О 13:26 пожежу було локалізовано. Остаточна її ліквідація відбулась о 14:40. Причина виникнення загоряння з’ясовується.

Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині впродовж тижня сапери ДСНС знищили 571 боєприпас.