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11.09.2023  16:46   Дмитро Колонєй

Харківські спортсмени стали переможцями та призерами параліймпійського чемпіонату Європи

Харківські паралімпійці здобули медалі континентального чемпіонату з настільного тенісу.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ХОВА, харківські спортсмени здобули 2 золоті та 2 бронзові медалі, на Чемпіоеаті Європи. Він проходив у Великобританії з 4 по 9 вересня 2023 року. 
 
  • Дворазовою чемпіонкою Європи стала Марина Литовченко. В жіночій одиночній категорії в класі 6 вона успішно дійшла до фіналу, де перемогла суперницю з Польщі.
 
Також на її рахунку золота медаль в змішаній парній категорії. Разом з Віктором Дідухом зі Львова у фіналі Марина перемогла тенісистів з Нідерландів.
  • В жіночій парній категорії харків’янка разом з миколаївською спортсменкою Іриною Шинкарьовою стала бронзовою призеркою, поступившись у півфіналі суперницям з Туреччини.
  • Ще одну бронзову медаль Україні та Харківщині приніс Олександр Єзик. В чоловічій одиночній категорії в класі 2 у півфіналі він поступився тенісисту з Польщі, та посів третє місце.
 
Загалом паралімпійська збірна України з настільного тенісу здобула на цьому чемпіонаті 3 золоті, 3 срібні та 5 бронзових медалей. Чемпіони Європи автоматично отримали ліцензії на Паралімпіаду-2024.
 
Источник:   ХОВА
 Тэги:  спорт, перемога, харків, теніс
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