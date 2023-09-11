11.09.2023 16:46 Дмитро Колонєй

Харківські спортсмени стали переможцями та призерами параліймпійського чемпіонату Європи

Харківські паралімпійці здобули медалі континентального чемпіонату з настільного тенісу.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ХОВА, харківські спортсмени здобули 2 золоті та 2 бронзові медалі, на Чемпіоеаті Європи. Він проходив у Великобританії з 4 по 9 вересня 2023 року.

Дворазовою чемпіонкою Європи стала Марина Литовченко. В жіночій одиночній категорії в класі 6 вона успішно дійшла до фіналу, де перемогла суперницю з Польщі.

Також на її рахунку золота медаль в змішаній парній категорії. Разом з Віктором Дідухом зі Львова у фіналі Марина перемогла тенісистів з Нідерландів.

В жіночій парній категорії харків’янка разом з миколаївською спортсменкою Іриною Шинкарьовою стала бронзовою призеркою, поступившись у півфіналі суперницям з Туреччини.

Ще одну бронзову медаль Україні та Харківщині приніс Олександр Єзик. В чоловічій одиночній категорії в класі 2 у півфіналі він поступився тенісисту з Польщі, та посів третє місце.

Загалом паралімпійська збірна України з настільного тенісу здобула на цьому чемпіонаті 3 золоті, 3 срібні та 5 бронзових медалей. Чемпіони Європи автоматично отримали ліцензії на Паралімпіаду-2024.