11.09.2023 17:04 Дмитро Колонєй

Ділки обшахраювали харківську лікарню на півмільйона

Харківській лікарні буде повернуто гроші.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, однією з лікарень міста Харкова за результатами проведеної процедури закупівлі дизельного палива та бензину укладено договір з підприємством-переможцем на суму понад 3,2 млн гривень. Станом на момент підписання цього договору сторонами були погоджені всі істотні умови, предмет, ціна та строк виконання зобов’язань за договором.

Проте після укладення угоди про закупівлю пального підприємством неодноразово необґрунтовано підвищувалася ціна на пальне, внаслідок чого сторонами укладено низку додаткових угод про збільшення ціни за одиницю товару, зменшення обсягу закупівлі по договору.

Разом з тим, зміни, внесені до Договору вказаними додатковими угодами, здійснені без належного документального обґрунтування зростання ціни визначених у договорі товарів.

Так, висновки торгово-промислової палати, якими обґрунтовувалися коливання цін на пальне, містять лише інформацію про середню роздрібну ціну на пальне за найменуваннями бензин А-92, А-95, дизельне паливо, на конкретну дату та взагалі не містять інформації про середню ціну на пальне на ринку по України, в тому числі щодо оптових поставок пального.

Отже, такі додаткові угоди не мають належного документального обґрунтування, укладені в порушення вимог ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі» та є нікчемними, а надмірно сплачені кошти підлягають поверненню лікарні.

Господарським судом Харківської області задоволено позовні вимоги прокуратури в повному обсязі про стягнення надмірно сплачених коштів на суму майже 600 тисяч гривень. Триває строк на апеляційне оскарження рішення.