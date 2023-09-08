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08.09.2023  14:45   Рита Парфенова

На деокупованій частині Харківщини завершують обладнання доріг

Шляховики завершують ремонтні роботи на дорозі, яка проходить через Печенізьку та Чкаловську громади.

На Харківщині на дорозі, яка проходить через Печенізьку та Чкаловську громади, завершуються ремонтні роботи

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА, в області йде активна робота над відновленням доріг загального користування місцевого значення.

У пріоритеті відновлення транспортного сполучення між громадами, які протягом тривалого часу перебували під окупацією та були об'єктом масованих обстрілів ворога. Внаслідок цього були зруйновані дороги і мостові споруди, що значно ускладнювало рух транспорту та техніки.

А саме завершується ремонт на автодорозі «/М-03/ – станцiя Гракове – Базалiївка – гребля». Ця ділянка є частиною альтернативного маршруту до Вовчанської та Великобурлуцької громад, який потрібний для доставлення гуманітарних вантажів, евакуації цивільного населення та ліквідації наслідків обстрілів.

Так, на ділянці ремонту в межах Чкаловської громади невдовзі планують встановити нові дорожні знаки. Від дороги державного значення «Чугуїв – Мілове» до с. Леб’яже вже нанесено горизонтальну розмітку.

На другій ділянці ремонту дороги в Печенізькій громаді уже влаштовують шар основи з піщано-щебеневої суміші та вирівнювальний шар з асфальтобетону. Нині залишилося відновити приблизно 2 км дорожнього покриття.

Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині продовжують відновлювати мости.

На Харківщині на дорозі, яка проходить через Печенізьку та Чкаловську громади, завершуються ремонтні роботи
 

Источник:   ХОВА
 Тэги:  ремонт доріг, харків
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