08.09.2023 14:45 Рита Парфенова

На деокупованій частині Харківщини завершують обладнання доріг

Шляховики завершують ремонтні роботи на дорозі, яка проходить через Печенізьку та Чкаловську громади.





Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА, в області йде активна робота над відновленням доріг загального користування місцевого значення.



У пріоритеті відновлення транспортного сполучення між громадами, які протягом тривалого часу перебували під окупацією та були об'єктом масованих обстрілів ворога. Внаслідок цього були зруйновані дороги і мостові споруди, що значно ускладнювало рух транспорту та техніки.



А саме завершується ремонт на автодорозі «/М-03/ – станцiя Гракове – Базалiївка – гребля». Ця ділянка є частиною альтернативного маршруту до Вовчанської та Великобурлуцької громад, який потрібний для доставлення гуманітарних вантажів, евакуації цивільного населення та ліквідації наслідків обстрілів.



Так, на ділянці ремонту в межах Чкаловської громади невдовзі планують встановити нові дорожні знаки. Від дороги державного значення «Чугуїв – Мілове» до с. Леб’яже вже нанесено горизонтальну розмітку.



На другій ділянці ремонту дороги в Печенізькій громаді уже влаштовують шар основи з піщано-щебеневої суміші та вирівнювальний шар з асфальтобетону. Нині залишилося відновити приблизно 2 км дорожнього покриття.



