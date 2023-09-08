08.09.2023 15:02 Дмитро Колонєй

На Харківщині чоловік став конвоїром при окупантах, а потім втік

На Харківщині викрито прихильника ворога.

Як повідоммляє РЕДПОСТ , із посиланням на Харківську обласну прокуратуру та ГУ Нацполіції , 46-річний чоловік післ окупацї Куп’янську, вирішив піти на співпрацю із загарбниками:

намагався побудувати кар’єру «правоохоронця».

з червня по вересень 2022 року чоловік обіймав посаду «в. о. поліцейського (водія) відділення охорони і конвоювання підозрюваних та обвинувачених ізолятора тимчасового тримання та конвоювання» у псевдоправоохоронному органі.

забезпечував пропускний режим на блокпостах, облаштованих російськими військовими,

перевіряв документів,

охороняв будівлю ізолятора і

конвоював незаконно затриманих громадян в незаконному правоохоронному органі, створеному на тимчасово окупованій території Куп’янського району Харківської області.

Фігуранту оголошено рпідозру, наразі він переховується від слідства, вирішується питання щодо оголошення його у розшук.

Викриття та документування протиправної діяльності проводилось спільно зі слідчими СУ ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу ДСР НПУ.