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08.09.2023  15:02   Дмитро Колонєй

На Харківщині чоловік став конвоїром при окупантах, а потім втік

На Харківщині викрито прихильника ворога.

 
Як повідоммляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську обласну прокуратуру та ГУ Нацполіції , 46-річний чоловік післ окупацї  Куп’янську, вирішив піти на співпрацю із загарбниками:
 
  • намагався побудувати кар’єру «правоохоронця».
  • з червня по вересень 2022 року чоловік обіймав посаду «в. о. поліцейського (водія) відділення охорони і конвоювання підозрюваних та обвинувачених ізолятора тимчасового тримання та конвоювання» у псевдоправоохоронному органі.
  • забезпечував пропускний режим на блокпостах, облаштованих російськими військовими,
  • перевіряв документів,
  • охороняв будівлю ізолятора і
  • конвоював незаконно затриманих громадян в незаконному правоохоронному органі, створеному на тимчасово окупованій території Куп’янського району Харківської області.
Фігуранту оголошено рпідозру, наразі він переховується від слідства, вирішується питання щодо оголошення його у розшук.
 
Викриття та документування протиправної діяльності проводилось спільно зі слідчими СУ ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу ДСР НПУ.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, про харків'янку, яка відповість за георгіївську стрічку на одязі.
 
 
Тэги:  колаборант, зрада, харків
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