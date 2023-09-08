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08.09.2023  15:17   Рита Парфенова

8 вересня у міста Балаклія на Харківщині з'явилося свято

З 2023 року День міста Балаклія відзначатимуть 8 вересня.

Новини Харкова: День міста Балаклія відзначатимуть 8 вересня

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Балаклійську міську військову адміністрацію.

Розпорядження про встановлення 8 вересня щорічною датою відзначення Дня міста Балаклія підписав сьогодні начальник Балаклійської міської військової адміністрації Віталій Карабанов.

Зазначається, ще День міста встановлений 8 вересня з метою належного відзначення річниці визволення міста Балаклія від російсько-окупаційних військ під час Харківської наступальної операції у 2022 році, формування місцевих традицій та звичаїв, почуття патріотизму, любові до рідного краю, в знак подяки Збройним Силам України.

Раніше РЕДПОСТ писав, що на території Північної Салтівки, яка є одним із найбільш зруйнованих внаслідок обстрілів районів міста, продовжують відбудовуватися та працюють магазини, аптеки, заклади побуту.

 

Источник:   Балаклійська міська військова адміністрація
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