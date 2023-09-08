8 вересня у міста Балаклія на Харківщині з'явилося свято

З 2023 року День міста Балаклія відзначатимуть 8 вересня.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Балаклійську міську військову адміністрацію.
Розпорядження про встановлення 8 вересня щорічною датою відзначення Дня міста Балаклія підписав сьогодні начальник Балаклійської міської військової адміністрації Віталій Карабанов.
Зазначається, ще День міста встановлений 8 вересня з метою належного відзначення річниці визволення міста Балаклія від російсько-окупаційних військ під час Харківської наступальної операції у 2022 році, формування місцевих традицій та звичаїв, почуття патріотизму, любові до рідного краю, в знак подяки Збройним Силам України.
Раніше РЕДПОСТ писав, що на території Північної Салтівки, яка є одним із найбільш зруйнованих внаслідок обстрілів районів міста, продовжують відбудовуватися та працюють магазини, аптеки, заклади побуту.
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