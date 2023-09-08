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08.09.2023  15:36   Дмитро Колонєй

Мешканець Харківщини підтримував окупантів, ховав набої та бажав, аби "украинские земли сровняли с землей"

На Харківщині судитимуть чергового прибічника загарбників.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, мешканець села Липкуватівка Харківського району виправдовував дії окупантів:
 
 
  • систематично поширював на особистих сторінках у соціальних мережах дописи на підтримку РФ. 
  • активно репостив публікації з символікою комуністичного тоталітарного режиму. 
  • в одному з поширених дописів обвинувачений зізнався, що «любит Россию». А далі було вказано: «Смелая русская девушка 9 мая в Мюнхене взяла в руки наш, российский флаг и станцевала «Калинку» на фоне орущих ей в след жовто-блакитных бешенцев, собравшихся, чтобы испортить наш священный праздник Победы».
  • ставив лайки на дописи про те, щоб «бандеровцы сдохли, а украинские земли сровняли с землей». 
 
Проте і на цьому злочинна «кар‘єра» чоловіка не закінчилась. На території його домоволодіння правоохоронці виявили понад 100 набоїв.  
 
 
Справу розглядатимуть у Нововодолазькому районному суді Харківської області. 
 
Нагдаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині чоловік став конвоїром при окупантах, а потім втік.
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  колаборант, зрада, харків
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