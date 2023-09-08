08.09.2023 15:36 Дмитро Колонєй
Мешканець Харківщини підтримував окупантів, ховав набої та бажав, аби "украинские земли сровняли с землей"
На Харківщині судитимуть чергового прибічника загарбників.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, мешканець села Липкуватівка Харківського району виправдовував дії окупантів:
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систематично поширював на особистих сторінках у соціальних мережах дописи на підтримку РФ.
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активно репостив публікації з символікою комуністичного тоталітарного режиму.
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в одному з поширених дописів обвинувачений зізнався, що «любит Россию». А далі було вказано: «Смелая русская девушка 9 мая в Мюнхене взяла в руки наш, российский флаг и станцевала «Калинку» на фоне орущих ей в след жовто-блакитных бешенцев, собравшихся, чтобы испортить наш священный праздник Победы».
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ставив лайки на дописи про те, щоб «бандеровцы сдохли, а украинские земли сровняли с землей».
Проте і на цьому злочинна «кар‘єра» чоловіка не закінчилась. На території його домоволодіння правоохоронці виявили понад 100 набоїв.
Справу розглядатимуть у Нововодолазькому районному суді Харківської області.
Нагдаємо, раніше РЕДПОСТ
писав, що на Харківщині чоловік став конвоїром при окупантах, а потім втік.
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