10.09.2023 19:05 Василь Голосний

У Харкові провели забіг «Біжи та Перемагай» (фото)

У забігу «Біжи та Перемагай», присвяченому Дню фізичної культури та спорту, прийняли участь 200 бажаючих.



Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ

Спортсмени стартували в різний час з відповідним інтервалом, враховуючи кілометраж дистанції, жіночий та чоловічий забіги.

У дистанції 5 км взяли участь 50 чоловіків та 50 жінок.

Переможці чоловіки:

1. Наточій Сергій - час 16:52

2. Вінніков Денис - час 18:29

3. Саник Володимир - час 19:05

Переможниці жінки:

1. Коростильва Оксана - час 20:20

2. Скакун Карина - час 24:04

3. Коваленко Аліна – час 24:54.

Дистанція 10 км взяли участь 50 чоловіків та 50 жінок.

Переможці чоловіки:

1. Клигін Максим - 34:49

2. Прескорник Сергій - 34:51

3. Дещенко Андрій час - 35:09

Переможниці жінки:

1. Таратун Анна - час 45:59

2. Гридіна Анна - час 46:53

3. Караван Наталя - 48:43

Також у рамках забігу «Біжи та перемагай» відбувся фінал категорії «Біг» соціально-спортивного проєкту «Я зможу!» Протягом 3-х місяців учасники тренувалися разом з відомими у Харкові тренерами Сергієм Прескорником та Оленою Богачовою.

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