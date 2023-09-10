10.09.2023 19:05 Василь Голосний
У Харкові провели забіг «Біжи та Перемагай» (фото)
У забігу «Біжи та Перемагай», присвяченому Дню фізичної культури та спорту, прийняли участь 200 бажаючих.
Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ
Спортсмени стартували в різний час з відповідним інтервалом, враховуючи кілометраж дистанції, жіночий та чоловічий забіги.
У дистанції 5 км взяли участь 50 чоловіків та 50 жінок.
Переможці чоловіки:
1. Наточій Сергій - час 16:52
2. Вінніков Денис - час 18:29
3. Саник Володимир - час 19:05
Переможниці жінки:
1. Коростильва Оксана - час 20:20
2. Скакун Карина - час 24:04
3. Коваленко Аліна – час 24:54.
Дистанція 10 км взяли участь 50 чоловіків та 50 жінок.
Переможці чоловіки:
1. Клигін Максим - 34:49
2. Прескорник Сергій - 34:51
3. Дещенко Андрій час - 35:09
Переможниці жінки:
1. Таратун Анна - час 45:59
2. Гридіна Анна - час 46:53
3. Караван Наталя - 48:43
Також у рамках забігу «Біжи та перемагай» відбувся фінал категорії «Біг» соціально-спортивного проєкту «Я зможу!»
Протягом 3-х місяців учасники тренувалися разом з відомими у Харкові тренерами Сергієм Прескорником та Оленою Богачовою.
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