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10.09.2023  19:05   Василь Голосний

У Харкові провели забіг «Біжи та Перемагай» (фото)

У забігу «Біжи та Перемагай», присвяченому Дню фізичної культури та спорту, прийняли участь 200 бажаючих.


Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ
Спортсмени стартували в різний час з відповідним інтервалом, враховуючи кілометраж дистанції, жіночий та чоловічий забіги.  
 
У дистанції 5 км взяли участь 50 чоловіків та 50 жінок.
 
Переможці чоловіки: 
1. Наточій Сергій - час 16:52  
2. Вінніков Денис - час 18:29  
3. Саник Володимир - час 19:05  
 
Переможниці жінки: 
1. Коростильва Оксана - час 20:20 
2. Скакун Карина - час 24:04  
3. Коваленко Аліна – час 24:54.  
 
Дистанція 10 км взяли участь 50 чоловіків та 50 жінок.
 
Переможці чоловіки:  
1. Клигін Максим - 34:49  
2. Прескорник Сергій - 34:51  
3. Дещенко Андрій час - 35:09  
 
Переможниці жінки:  
1. Таратун Анна - час 45:59  
2. Гридіна Анна - час 46:53  
3. Караван Наталя - 48:43 
 
Також у рамках забігу «Біжи та перемагай» відбувся фінал категорії «Біг» соціально-спортивного проєкту «Я зможу!»   
Протягом 3-х місяців учасники тренувалися разом з відомими у Харкові тренерами Сергієм Прескорником та Оленою Богачовою. 

 

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Тэги:  харків, спорт, забіг
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