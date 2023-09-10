У РФ збираються кинути більше 100 тисяч окупантів на Крим (відео)

Про це свідчить перехоплення воєнної розвідки України.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУР МО України, батько солдта окупаційної армії обговорює значні втрати у підрозділах загарбників та панічний настрій серед населення так званої днр через наступальні операції українських сил оборони.
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