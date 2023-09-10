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10.09.2023  18:24   Дмитро Колонєй

У РФ збираються кинути більше 100 тисяч окупантів на Крим (відео)

Про це свідчить перехоплення воєнної розвідки України.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУР МО України, батько солдта окупаційної армії обговорює значні втрати у підрозділах загарбників та панічний настрій серед населення так званої днр через наступальні операції українських сил оборони.

 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ наводив перехоплення, яке свідчить про те, що окупанти вбивають мирних мешканців та вважають полонених "зайвим вантажем".
 

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Источник:   ГУР МО України
 Тэги:  перехоплення, агрессия россии
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