11.09.2023 13:20 Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники ліквідували понад 80 аварійних ситуацій

За минулий тиждень бригади аварійно-відновлювальних робіт комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» усунули 86 аварійних ситуацій на водоводах, упорядкували 84 оглядових колодязів із заміною запірно-регулюючої арматури та капітально відремонтували 28 водорозбірних колонок, передає РЕДПОСТ .

Як повідомили на підприємстві, бригади щодня інтенсивними темпами проводять відновлювальні та профілактичні заходи на міських трубопроводах. Для виконання завдань задіяні досвідчені ремонтники, які забезпечені необхідною спецтехнікою та матеріалами. Все це дозволяє утримувати ситуацію із подачею води під контролем.

У неділю ремонтники ліквідували 12 аварійних ситуацій на водоводах та відремонтували 9 оглядових колодязів. Сьогодні 21 бригада розпочала усунення 14 пошкоджень.

Лабораторією санітарно-епідеміологічного контролю щоденно проводяться дослідження якості води. Фахівці підтверджують, що якість водопровідної води, яка подається до будинків харків'ян, відповідає всім санітарно-гігієнічним нормам.

Для економії часу ремонтних бригад необхідно докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.

«Ми працюємо для вас – шановні наші харків'яни, і завдяки вашим своєчасним розрахункам за послуги надаємо стабільну подачу води у цей складний час. Усі ваші кошти виключно спрямовуються на виробничі потреби, які зараз суттєво збільшились», - наголошують на КП «Харківводоканал».

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові щожня наводят лад на прибудинкових теріторіях та у місцях відпочинку.