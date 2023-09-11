Комунальники наводять лад у Харкові: фото

У місті щожня наводят лад на прибудинкових теріторіях та у місцях відпочинку
У міськраді розповіли, як працівники СКП "Харківзеленбуд" працюють у Немишлянському районі міста Харкова, передає РЕДПОСТ.
Фахівці комунальногь підприєства здійснюють прибирання сміття та упорядковують газони в парку на бульварі Юр'єва та в житловому масиві Кулиничі.
Крім того, комунальники проводять кошення трави на бульварі Богдана Хмельницького та видаляють аварійні дерева на проспекті Героїв Харкова.
Раніше РЕДПОСТ писаВ, що на Північній Салтівці та у мікрорайоні П'ятихатки була проведена перевірка санітарного стану прибудинкових територій.
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