11.09.2023 10:16 Рита Парфенова

Комунальники наводять лад у Харкові: фото

У місті щожня наводят лад на прибудинкових теріторіях та у місцях відпочинку

У міськраді розповіли, як працівники СКП "Харківзеленбуд" працюють у Немишлянському районі міста Харкова, передає РЕДПОСТ.

Фахівці комунальногь підприєства здійснюють прибирання сміття та упорядковують газони в парку на бульварі Юр'єва та в житловому масиві Кулиничі.

Крім того, комунальники проводять кошення трави на бульварі Богдана Хмельницького та видаляють аварійні дерева на проспекті Героїв Харкова.

Раніше РЕДПОСТ писаВ, що на Північній Салтівці та у мікрорайоні П'ятихатки була проведена перевірка санітарного стану прибудинкових територій.