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11.09.2023  10:16   Рита Парфенова

Комунальники наводять лад у Харкові: фото

У місті щожня наводят лад на прибудинкових теріторіях та у місцях відпочинку

працівники СКП "Харківзеленбуд" працюють у Немишлянському районі міста Харкова

У міськраді розповіли, як працівники СКП "Харківзеленбуд" працюють у Немишлянському районі міста Харкова, передає РЕДПОСТ.

Фахівці комунальногь підприєства здійснюють прибирання сміття та упорядковують газони в парку на бульварі Юр'єва та в житловому масиві Кулиничі.

Крім того, комунальники проводять кошення трави на бульварі Богдана Хмельницького та видаляють аварійні дерева на проспекті Героїв Харкова.

Раніше РЕДПОСТ писаВ, що на Північній Салтівці та у мікрорайоні П'ятихатки була проведена перевірка санітарного стану прибудинкових територій.

 

працівники СКП "Харківзеленбуд" працюють у Немишлянському районі міста Харкова

працівники СКП "Харківзеленбуд" працюють у Немишлянському районі міста Харкова

Источник:   ХМР
 Тэги:  благоустрій, харків
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