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11.09.2023  09:27   Рита Парфенова

Про наслідки обстрілів Харківської області розповіли в ХОВА

Протягом доби постраждалих серед цивільного населення внаслідок збройної агресії рф не зафіксовано.

обстріл
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням пресслужбу ХОВА.
 
Під артилерійським вогнем противника опинилися близько 20 населених пунктів області.

Окупанти наносили авіаудари по населених пунктах Веселе Харківського району, Огірцеве Чугуївського району, Синьківка, Кислівка, Котлярівка Куп’янського району.

На Слобожанському напрямкe противник продовжує утримувати угруповання військ прикриття державного кордону, проводить активну диверсійну діяльність у прикордонних районах з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки.

Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби рятувальники ДСНС 15 разів виїжджали на гасіння пожеж, дві з яких спричинені ворожими обстрілами.

Источник:   ХОВА
 Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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