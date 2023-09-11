Про наслідки обстрілів Харківської області розповіли в ХОВА

Протягом доби постраждалих серед цивільного населення внаслідок збройної агресії рф не зафіксовано.
Окупанти наносили авіаудари по населених пунктах Веселе Харківського району, Огірцеве Чугуївського району, Синьківка, Кислівка, Котлярівка Куп’янського району.
На Слобожанському напрямкe противник продовжує утримувати угруповання військ прикриття державного кордону, проводить активну диверсійну діяльність у прикордонних районах з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки.
Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби рятувальники ДСНС 15 разів виїжджали на гасіння пожеж, дві з яких спричинені ворожими обстрілами.
Комментариев: 0
Справи краще вести в режимі «повільно, але правильно» – сьогодні оточуючі не оцінять нових проектів та ініціатив. Успіх принесе тверда позиція у переговорах та суперечках.
Зустрічаючи нас безхмарним ранком, погода зміниться вже у середині дня й небо у Харкові вкриється хмарами, які протримаються до вечора.
12 вересня відзначається «творче» свято – Міжнародний день в'язання гачком.
влажность:
давление:
ветер: