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11.09.2023  08:33   Рита Парфенова

Пожежники ліквідують наслідки ворожих обстрілів на відкритих територіях

Минулої доби рятувальники 15 разів виїжджали на гасіння пожеж, дві з яких спричинені ворожими обстрілами.


Фото: ДСНС

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області, протягом доби зафіксовано 2 пожежі, спричиненні ворожими обстрілами у Вовчанській громаді.

О 20:23 бригада вогнеборців 38-ї ДРПЧ вирушила на місце, щоб припинити пожежу, спричинену ворожим артилерійським обстрілом в селі Рубіжне. Пожежа виникла на відкритій місцевості і охопила площу приблизно 1 гектар. Зусиллями рятувальників вдалося успішно ліквідувати пожежу о 22:57.

О 22:45 рятувальники 47-ї ДРПЧ виїхали на гасіння пожежі в місто Вовчанськ, яке також постраждало від обстрілу. На території приватного домоволодіння горів побутовий вагончик площею 15 квадратних метрів.

Загалом протягом доби з 10 по 11 вересня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 20 оперативних виїздів, з яких:
15 – на ліквідацію пожеж, 2 з яких були спричинені ворожими обстрілами;
1 – для надання допомоги населенню;
1 – на чергування;
3 – інші виїзди.

Раінше РЕДПОСТ писав, що 10 вересня близько 10:30 під час роботи у полі біля с. Андріївка Ізюмського району на ворожій міні підірвався комбайн «Claas».

Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  дснс, пожежа, харків, агрессия россии
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