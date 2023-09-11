Про стан бойових дій у Харківській області на 11 вересня

Про стан бойових дій на Харківщині вранці 11 вересня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.
Як повідомляє РЕДПОСТ, протягом доби під артилерійським вогнем противника опинилися близько 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.
У Харківській області авіаційних ударів ворога зазнали населені пункти Веселе, Огірцеве, Синьківка, Кислівка, Котлярівка.
На Слобожанському напрямку противник продовжує утримувати угруповання військ прикриття державного кордону, проводить активну диверсійну діяльність у прикордонних районах з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки.
В районі відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Бахмутському напрямку Сили оборони мають частковий успіх в районі Кліщіївки Донецької області, витісняють противника із займаних позицій та закріплюються на досягнутих рубежах, тривають жорсткі бої. Окрім цього, окупанти безуспішно намагалися прорвати оборону Збройних Сил України в районах Оріхово-Василівки, Кліщіївки та Курдюмівки Донецької області.
Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 10 вересня 2023 року.
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