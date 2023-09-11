11.09.2023 08:51 Рита Парфенова

Поліцейські виявили правопорушників на Харківщині

Протягом останньої доби правоохоронці Харківщини оперативно відреагували на 911 повідомленнь про правопорушення та події.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на начальника поліції Харківської області Володимира Тимошка.

Оособовий склад Головного управління національної поліції (ГУНП) в Харківській області доправив для перевірки 40 осіб, які підозрюються у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності.



З метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин на блокпостах правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили понад 3500 транспортних засобів.



В ході відпрацювання території міста та області поліцейські викрили 3 громадян у незаконному обігу наркотиків. У порушників вилучили наркотичні речовини.

Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби рятувальники ДСНС 15 разів виїжджали на гасіння пожеж, дві з яких спричинені ворожими обстрілами.