Не виходить на зв'язок: зникла безвісти жінка із центра Харкова

У Харкові та області розшукують 76-річну Світлану Миколаївну Кучеренко.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ПРЗ "Мілена", у Харкові з 8 жовтня не виходить на зв'язок 76-річна Світлана Миколаївна Кучеренко. Жінка мешкає на вулиці Дарвіна у Київському районі Харкова.
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Бажання роз'яснити проблемні питання сьогодні загрожує конфліктами. Якщо з людиною, якою ви цінуєте, намітилися розбіжності, краще день відпочити один від одного.
У Харкові майже весь день погода буде похмурою, лише ввечері небо проясниться. Вранці можливий дощ, який повинен закінчитися ще в першій половині дня. Більше опадів не очікується.
Щорічно 13 жовтня відзначається Міжнародний день зменшення небезпеки лих.
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