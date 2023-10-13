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13.10.2023  12:47   Рита Парфенова

Не виходить на зв'язок: зникла безвісти жінка із центра Харкова

У Харкові та області розшукують 76-річну Світлану Миколаївну Кучеренко.


Фото: ПРЗ "Мілена"

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ПРЗ "Мілена", у Харкові з 8 жовтня не виходить на зв'язок 76-річна Світлана Миколаївна Кучеренко. Жінка мешкає на вулиці Дарвіна у Київському районі Харкова.

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Останній раз Світлана Миколаївна виходила на зв'язок 8 жовтня 2023 року, і з того моменту її місцеперебування невідоме.
 
На зріст жінці близько 168 см, середньої статури, фарбоване руде волосся, блакитні очі. У чому була одягнена, невідомо.
 
Жінка потребує медичної допомоги.
 
Прохання до всіх, хто знає, де знаходиться жінка або бачив її, відгукнутися, зателефонувати за номерами 068 777-0-112 або 102.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що в Ізюмському районі поліцейські оперативно розшукали неповнолітнього хлопця.
Источник:   Мілена
 Тэги:  розшук, харків
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