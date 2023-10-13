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13.10.2023  13:16   Рита Парфенова

На Харківщині «дільничій інспектор» допомагав окупантам грабувати заможних односельців, а потім втік

До 14 років позбавлення волі з конфіскацією майна засудили колаборанта-втікача. Вирок набирають чинності з моменту затримання зрадника.

колаборанта-втікача засудили до ув'язнення

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Прокуратуру Харківської області, під час окупації смт Козача Лопань 42-річний місцевий мешканець добровільно почав співпрацювати з ворогом.

Він обійняв посаду «в. о. дільничного інспектора» у псевдоміліції. Для цього він подав всі необхідні документи, серед яких була і заява, у якій зазначено, що він попереджений про нерозголошения інформації, яка повʼязана з виконанням його трудових обовʼязків. Крім того, у документі було вказано про «наслідки» за розголошення інформації у вигляді відповідальності за російським законодавством.

Перед деокупацією колаборант втік до рф, де перебуває і нині.

Свідки у судовому засіданні розповіли, що колаборант наводив російських військових на заможних місцевих мешканців, щоб окупанти забирали у них майно для власних потреб.

Дергачівський районний суд Харківської області визнав чоловіка винним у колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України). Суддя виніс стосовно колаборанта-втікача вирок. Йому призначено покарання у виді 14 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах України, органах державної влади, державного управління, місцевого самоврядування, в органах, що надають публічні послуги, повʼязаних з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, на строк 15 років, з конфіскацією майна.

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Строк відбуття покарання обвинуваченому рахувати з моменту фактичного затримання.

Наразі триває строк на апеляційне оскарження вироку.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Червонозаводському районному суді м. Харкова судитимуть заочно 36-річного мешканця м. Куп’янськ, який вирішив побудувати кар’єру «правоохоронця» при окупантах.

Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  колаборант, харків, агрессия россии
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