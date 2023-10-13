На Харківщині ворожа міна вбила чоловіка

У Харківській області на протитанковій міні підірвався автомобіль-бензовоз. Водій загинув на місці.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на пресслужбу ХОВА.
Надзвичайна подія сталася 13 жовтня, близько 11:00, біля села Явірське. На ворожій протитанковій міні підірвався автомобіль-бензовоз.
На жаль, водій автомобіля загинув. На місці вибуху працюють екстрені служби.
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У пресслужбі ДСНС розповіли подробиці трагедії. Підрив автомобіля стався на полі біля с. Явірське Ізюмського району, яке щільно замінували окупанти. На ворожу міну натрапив водій бензовоза, який повинен був заправляти сільськогосподарську техніку. Внаслідок вибуху 61-річний водій загинув на місці, кабіну бензовозу сильно понівечило, проте пожежі не трапилось.
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Бажання роз'яснити проблемні питання сьогодні загрожує конфліктами. Якщо з людиною, якою ви цінуєте, намітилися розбіжності, краще день відпочити один від одного.
У Харкові майже весь день погода буде похмурою, лише ввечері небо проясниться. Вранці можливий дощ, який повинен закінчитися ще в першій половині дня. Більше опадів не очікується.
Щорічно 13 жовтня відзначається Міжнародний день зменшення небезпеки лих.
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