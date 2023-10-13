13.10.2023 13:50 Рита Парфенова

На Харківщині ворожа міна вбила чоловіка

У Харківській області на протитанковій міні підірвався автомобіль-бензовоз. Водій загинув на місці.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на пресслужбу ХОВА.

Надзвичайна подія сталася 13 жовтня, близько 11:00, біля села Явірське. На ворожій протитанковій міні підірвався автомобіль-бензовоз.



На жаль, водій автомобіля загинув. На місці вибуху працюють екстрені служби.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

У пресслужбі ДСНС розповіли подробиці трагедії. Підрив автомобіля стався на полі біля с. Явірське Ізюмського району, яке щільно замінували окупанти. На ворожу міну натрапив водій бензовоза, який повинен був заправляти сільськогосподарську техніку. Внаслідок вибуху 61-річний водій загинув на місці, кабіну бензовозу сильно понівечило, проте пожежі не трапилось.

За попередніми даними піротехніків ДСНС спрацювала ворожа протитанкова міна ТМ-62П3. На місці події працюють правоохоронці, котрі встановлюють остаточні обставини події. Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби 12 жовтня у Харківській області сталося два випадки підриву цивільних осіб на вибухонебезпечних предметах.