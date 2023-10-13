    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події На Харківщині ворожа міна вбила чоловіка
13.10.2023  13:50   Рита Парфенова

На Харківщині ворожа міна вбила чоловіка

У Харківській області на протитанковій міні підірвався автомобіль-бензовоз. Водій загинув на місці.

на полі біля с. Явірське Ізюмського району на ворожу міну натрапив водій бензовоза

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на пресслужбу ХОВА.

Надзвичайна подія сталася 13 жовтня, близько 11:00, біля села Явірське. На ворожій протитанковій міні підірвався автомобіль-бензовоз.

На жаль, водій автомобіля загинув. На місці вибуху працюють екстрені служби.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

У пресслужбі ДСНС розповіли подробиці трагедії. Підрив автомобіля стався на полі біля с. Явірське Ізюмського району, яке щільно замінували окупанти. На ворожу міну натрапив водій бензовоза, який повинен був заправляти сільськогосподарську техніку. Внаслідок вибуху 61-річний водій загинув на місці, кабіну бензовозу сильно понівечило, проте пожежі не трапилось.

на полі біля с. Явірське Ізюмського району на ворожу міну натрапив водій бензовоза

За попередніми даними піротехніків ДСНС спрацювала ворожа протитанкова міна ТМ-62П3. На місці події працюють правоохоронці, котрі встановлюють остаточні обставини події.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби 12 жовтня у Харківській області сталося два випадки підриву цивільних осіб на вибухонебезпечних предметах.
Источник:   Телеграм Олега Синєгубова
 Тэги:  міна, харків, вибух, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
13.10 Надзвичайні події Дві людини постраждали від вибуху мін на Харківщині: подробиці 04.10 Надзвичайні події Вибух у полі: на Харківщини підірвався комбайн 04.10 Надзвичайні події Зниклий безвісти чоловік на Харківщині підірвався на міні окупантів
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 