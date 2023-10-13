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13.10.2023  14:43   Дмитро Колонєй

Росія готова до повної мобілізації: чому вона її не оголошує

Про постійно триваючу моблізацію у РФ та чому не оголошений тотальний призов, розповів представник ГУР МО України.


Росія готова до повної мобілізації: чому вона її не оголошує
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланнмя на ГУР МО України, представник воєнної розвідки Вадим Скібіцький прокоментував мобілізаційну кампанію всередині держави-агресора.
 
  • Процес мобілізації у РФ не припинявся і триває вже більше року;
  • З жовтня 2022 року мобілізували більше 300 тисяч військовослужбовців;
  • Кожного дня приховано йде мобілізація для заміщення втрат,РФ та для формування нових частин і з’єднань;
  • Зараз в РФ розпочався черговий осінній призов.
  • РФ прагне усіма засобами, в тому числі, погрозами, перевести всіх мобілізованих на контрактну основу.
  • Але чисельність окупаційної армії суттєво не збільшилась
  • ▫️Накопичення потужних ударних угруповань, які передбачають масову мобілізацію особового складу в рф, станом на зараз ми не бачимо.
  •  РФ готова до великої хвилі мобілізації:  уточнені всі списки, все переведено в електронний облік, значно посилені вимоги законодавства, норми кримінального кодексу у частині покарання за ухилення від військової служби та дезертирство;
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Що заважає РФ оголосити маштабну мобілізацію

 
  • вибори президента Росії, які відбудуться навесні 2024 року, бо мобілізація моде вплинути на суспільно-політичну обстановку в країні
  • наслідки для економіки РФ, бо це буде дуже потужний удар по неї, тому що призивається найбільш працездатне населення, яке має  працювати й робити продукт, забезпечувати промислову активність. 
 
Источник:   ГУР МО України
 Тэги:  агрессия россии, мобілізація
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