13.10.2023 14:43 Дмитро Колонєй
Росія готова до повної мобілізації: чому вона її не оголошує
Про постійно триваючу моблізацію у РФ та чому не оголошений тотальний призов, розповів представник ГУР МО України.
Росія готова до повної мобілізації: чому вона її не оголошує
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланнмя на ГУР МО України, представник воєнної розвідки Вадим Скібіцький прокоментував мобілізаційну кампанію всередині держави-агресора.
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Процес мобілізації у РФ не припинявся і триває вже більше року;
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З жовтня 2022 року мобілізували більше 300 тисяч військовослужбовців;
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Кожного дня приховано йде мобілізація для заміщення втрат,РФ та для формування нових частин і з’єднань;
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Зараз в РФ розпочався черговий осінній призов.
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РФ прагне усіма засобами, в тому числі, погрозами, перевести всіх мобілізованих на контрактну основу.
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Але чисельність окупаційної армії суттєво не збільшилась
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▫️Накопичення потужних ударних угруповань, які передбачають масову мобілізацію особового складу в рф, станом на зараз ми не бачимо.
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РФ готова до великої хвилі мобілізації: уточнені всі списки, все переведено в електронний облік, значно посилені вимоги законодавства, норми кримінального кодексу у частині покарання за ухилення від військової служби та дезертирство;
Що заважає РФ оголосити маштабну мобілізацію
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вибори президента Росії, які відбудуться навесні 2024 року, бо мобілізація моде вплинути на суспільно-політичну обстановку в країні
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наслідки для економіки РФ, бо це буде дуже потужний удар по неї, тому що призивається найбільш працездатне населення, яке має працювати й робити продукт, забезпечувати промислову активність.
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