13.10.2023 14:55 Віталій Хінєвіч

Енергетики відновили світло у селі Ізюмського району

Фахівці Ізюмського району електричних мереж АТ "Харківобленерго" завершують відновлювальні роботи у селі Вірнопілля Оскільської територіальної громади, передає РЕДПОСТ .

Як розповів в.о. старшого майстра Ізюмського РЕМ Віталій Борщ, цей населений пункт з початку війни був форпостом оборони в цьому районі і дуже постраждав від обстрілів російських військ.

"Коли ми сюди приїхали, щоб оглянути пошкодження, перше враження було таке, що відновлювати нічого. Жодного вцілілого будинку, вщент зруйнована електрична мережа. Пошкоджені всі чотири підстанції, побиті трансформатори, опори, дроти. Але я був здивований, що через деякий час почали телефонувати люди та питати про електрику. Місцеві жителі почали повертатися додому", - розповів Віталій Борщ.

За словами старости Вірнопільської громади Ніни Загребельної, з 243 приватних будинків у селі повністю зруйновані 80, всі інші дуже пошкоджені.

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"У перші ж дні по селу була запущена авіабомба, яка зруйнувала будівлі соціальної сфери та приватне житло. У квітні 2022 року вже половина жителів виїхала. Але люди все ж таки повертаються. Зараз в селі живуть близько 130 чоловік. Ми дуже раді, що електрики прийшли працювати до нас, і світло з'явилося. Газу поки що немає, але нам обіцяють і його повернути до нового року", - зазначила Ніна Загребельна.

Щоб заживити село Вірнопілля, енергетикам довелося відновити 10 км високовольтної лінії 10 кВ, яка була вщент зруйнована.

"Ми замінили 30 опор та 5 км магістрального проводу. Капітально відремонтували підстанції та замінили 4 трансформатори. Зазначу, що ми змонтували сучасний провід СІП, що значно підвищить якість та надійність електропостачання для наших споживачів у Вірнопіллі. До кінця наступного тижня всі домоволодіння у селі будуть заживлені", - запевнив Віталій Борщ.