    
Главная Новини Харкова Дороги та транспорт У Харкові трамваї №16,16А та 27 продовжать курсувати за зміненими маршрутами
13.10.2023  15:25   Віталій Хінєвіч

У Харкові трамваї №16,16А та 27 продовжать курсувати за зміненими маршрутами

Зміна маршруту руху трамваєм пов'язана з ремонтом трамвайних колій.


Харківська міська рада
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Рух трамваїв на вул. Академіка Павлова, на ділянці від вул. Героїв Праці до пров. Салтівського, буде припинений з 9:00 до 16:00 14 та 15 жовтня.
 
У цей час трамваї курсуватимуть так:
 
№16 та 16А: розворотне коло «Салтівське» - пр. Тракторобудівників - вул. Героїв Праці - вул. Шевченка - розворотне коло «Журавлівський гідропарк»;
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
№27: розворотне коло «Новожанове» - вул. Москалівська - вул. Гольдбергівська - вул. Молочна - пл. Захисників України - пр. Героїв Харкова - вул. Академіка Павлова - в’їзд Семиградський - вул. Віринська - вул. Мойсеївська - вул. Шевченка - розворотне коло «Журавлівський гідропарк» - вул. Шевченка - вул. Героїв Праці - пр. Тракторобудівників - розворотне коло «Салтівське».
 
На час відсутності трамвайного сполучення на вул. Академіка Павлова курсуватиме тимчасовий автобус №27 з наступним шляхом руху: автостанція «Героїв Праці» - вул. Академіка Павлова - пр. Героїв Харкова - вул. Олега Громадського - БК «ХЕМЗ» - вул. Олега Громадського - пл. Захисників України - пр. Героїв Харкова - вул. Академіка Павлова - автостанція «Героїв Праці».
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що під Харковом тимчасово відключили газ: подробиці.
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харків, трамваї
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
13.10 Надзвичайні події На Харківщині виявили громадянина рф, який незаконно перебував в Україні 13.10 Надзвичайні події На Харківщині у хитрого орендаря відібрали ділянку землів та стягнули з нього величезний борг 13.10 ЖКГ Став відомий список будинків Харкова, у яких не буде опалення взимку через пошкодження від обстрілів
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 