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13.10.2023  15:41   Дмитро Колонєй

Став відомий список будинків Харкова, у яких не буде опалення взимку через пошкодження від обстрілів

Стало відомо, скільки будівель у Харкові не будуть підключені до опалення.


Став відомий список будинків Харкова, у яких не буде опалення взимку через пошкодження від обстрілів
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, через сильні пошкодження житлового фонду та інфраструктури міста Харкова 57 будинків не будуть підключені до опалення.
 
Під час пресконференції міський голова Ігор Терехов повідомив, що
  • 32 такі будинки розташовані у Київському районі,
  • 16 - у Салтівському, чотири - в Основ’янському,
  • 3 - в Шевченківському та п
  • о одному - в Індустріальному та Холодногірському районах.
 
«Були дуже сильні руйнації, які неможливо ліквідувати. Кілька будинків буде знесено, деяким потрібні значні кошти, щоб їх відновити. Всі інші будуть з опаленням», - зазначив Ігор Терехов
 

Список постраждалих будинків, у яких не буде оплення взимку 

 
  1. вул. Свободи, 8
  2. вул. Свободи, 11/13
  3. вул. Мироносицька, 32
  4. вул. Мироносицька, 34
  5. вул. Чернишевського, 25
  6. вул. Чернишевського, 45А
  7. вул. Сумська, 86
  8. вул. Ярослава Мудрого, 1
  9. вул. Дружби Народів, 225
  10. вул. Дружби Народів, 271
  11. вул. Метробудівників, 10
  12. вул. Метробудівників, 4
  13. вул. Метробудівників, 6
  14. вул. Метробудівників, 8
  15. вул. Леся Сердюка, 56
  16. вул. Метробудівників, 1
  17. вул. Метробудівників, 3
  18. вул. Ужвій Наталії, 60
  19. вул. Ужвій Наталії, 78
  20. вул. Ужвій Наталії, 82
  21. вул. Ужвій Наталії, 96
  22. вул. Георгія Тарасенка, 39
  23. м-н. Героїв Небесної Сотні, 7 В
  24. м-н. Героїв Небесної Сотні, 7 Д
  25. вул. Ахієзерів, 4 А
  26. вул. Бучми, 36
  27. вул. Бучми, 40а
  28. вул. Героїв Праці, 33д
  29. вул. Леся Сердюка, 50
  30. вул. Леся Сердюка, 54
  31. вул. Велика Панасівська, 230
  32. м.-н. Конституції, 3
  33. вул. Квітки-Основ'яненка, 11
  34. пров. Соборний, 1
 

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Кооперативи:

  1. вул. Дружби народів, 281
  2. вул. Метробудівників, 9
  3. вул. Ужвій Наталії, 62
  4. вул. Ужвій Наталії, 64
  5. вул. Ужвій Наталії, 66
  6. вул. Ужвій Наталії, 72
  7. вул. Ужвій Наталії, 74
  8. вул. Велика Кільцева, 130
 
 

Відомчий житловий фонд:

 

  1. вул. Академіка Вальтера, 11
  2. вул. Академіка Вальтера, 19
  3. пров. Руставелі, 11
  4. вул. Манченківська, 8
  5. вул. Гвардійців-Широнінців, 43 А
  6. вул. Гвардійців-Широнінців, 43
  7. вул. Гвардійців-Широнінців, 43 Б
  8. просп. Героїв Харкова, 45
  9. вул. Малинівська, 21
  10.   вул. Спортивна, 9
  11. вул. Тюринська, 5
  12. пр-т. Ювілейний, 48
  13. пр-т. Ювілейний, 48/1
  14. пр-т. Ювілейний, 52
  15. пр-т. Ювілейний, 65 Г
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  опалювальний сезон, тепло, харків
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