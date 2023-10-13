13.10.2023 15:41 Дмитро Колонєй
Став відомий список будинків Харкова, у яких не буде опалення взимку через пошкодження від обстрілів
Стало відомо, скільки будівель у Харкові не будуть підключені до опалення.
Став відомий список будинків Харкова, у яких не буде опалення взимку через пошкодження від обстрілів
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Міськраду, через сильні пошкодження житлового фонду та інфраструктури міста Харкова 57 будинків не будуть підключені до опалення.
Під час пресконференції міський голова Ігор Терехов повідомив, що
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32 такі будинки розташовані у Київському районі,
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16 - у Салтівському, чотири - в Основ’янському,
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3 - в Шевченківському та п
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о одному - в Індустріальному та Холодногірському районах.
«Були дуже сильні руйнації, які неможливо ліквідувати. Кілька будинків буде знесено, деяким потрібні значні кошти, щоб їх відновити. Всі інші будуть з опаленням», - зазначив Ігор Терехов
Список постраждалих будинків, у яких не буде оплення взимку
-
вул. Свободи, 8
-
вул. Свободи, 11/13
-
вул. Мироносицька, 32
-
вул. Мироносицька, 34
-
вул. Чернишевського, 25
-
вул. Чернишевського, 45А
-
вул. Сумська, 86
-
вул. Ярослава Мудрого, 1
-
вул. Дружби Народів, 225
-
вул. Дружби Народів, 271
-
вул. Метробудівників, 10
-
вул. Метробудівників, 4
-
вул. Метробудівників, 6
-
вул. Метробудівників, 8
-
вул. Леся Сердюка, 56
-
вул. Метробудівників, 1
-
вул. Метробудівників, 3
-
вул. Ужвій Наталії, 60
-
вул. Ужвій Наталії, 78
-
вул. Ужвій Наталії, 82
-
вул. Ужвій Наталії, 96
-
вул. Георгія Тарасенка, 39
-
м-н. Героїв Небесної Сотні, 7 В
-
м-н. Героїв Небесної Сотні, 7 Д
-
вул. Ахієзерів, 4 А
-
вул. Бучми, 36
-
вул. Бучми, 40а
-
вул. Героїв Праці, 33д
-
вул. Леся Сердюка, 50
-
вул. Леся Сердюка, 54
-
вул. Велика Панасівська, 230
-
м.-н. Конституції, 3
-
вул. Квітки-Основ'яненка, 11
-
пров. Соборний, 1
Кооперативи:
-
вул. Дружби народів, 281
-
вул. Метробудівників, 9
-
вул. Ужвій Наталії, 62
-
вул. Ужвій Наталії, 64
-
вул. Ужвій Наталії, 66
-
вул. Ужвій Наталії, 72
-
вул. Ужвій Наталії, 74
-
вул. Велика Кільцева, 130
Відомчий житловий фонд:
-
вул. Академіка Вальтера, 11
-
вул. Академіка Вальтера, 19
-
пров. Руставелі, 11
-
вул. Манченківська, 8
-
вул. Гвардійців-Широнінців, 43 А
-
вул. Гвардійців-Широнінців, 43
-
вул. Гвардійців-Широнінців, 43 Б
-
просп. Героїв Харкова, 45
-
вул. Малинівська, 21
-
вул. Спортивна, 9
-
вул. Тюринська, 5
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пр-т. Ювілейний, 48
-
пр-т. Ювілейний, 48/1
-
пр-т. Ювілейний, 52
-
пр-т. Ювілейний, 65 Г
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